Легенды «Спартака» приехали в Черкесск на открытие стадиона «Нарт»

В столице Карачаево-Черкессии городе Черкесске 20 августа открылся стадион «Нарт». Это один из самых крупных спортивных объектов в республике. В день открытия стадиона легенды ФК «Спартак» на его поле провели дружеский матч со сборной «Карачаево-Черкесии», в которую вошли в том числе ветераны футбольной команды «Нарт».

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов заявил, что поручил возродить футбольный клуб «Нарт» для участия в Профессиональной футбольной лиге.

Реконструкция стадиона «Нарт» началась в 2018 году. Спортивное сооружение площадью 7,5 тыс. кв. метров эксплуатировалось более 40 лет, за все время его капитально не ремонтировали.

Во время реконструкции на территории стадиона возвели новые трибуны на 9 тысяч мест, установлена современная система освещения, под футбольным полем – современная дренажная система. Здесь же разместятся баскетбольная и волейбольная площадки. Под западной трибуной объекта расположен легкоатлетический манеж. В нем можно будет тренироваться и зимой.

Стадион станет базой для футбольных команд и легкоатлетической школы КЧР. Для легкоатлетов на стадионе построено восемь беговых дорожек со специальным покрытием и сектор для прыжков в длину. Для любителей волейбола и баскетбола – универсальные площадки.

Посещение стадиона для всех жителей республики будет бесплатным, как и до реконструкции.

Напомним, еще в 2021 году Владимир Путин поставил задачу по развитию в регионах массового спорта.