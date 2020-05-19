Легендарный Карполь в 82 года продолжит тренировать «Уралочку»

Знаменитый тренер по волейболу Николай Карполь продолжит тренировать женский клуб «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга в новом сезоне-2020/21. Об этом специалист сообщил ТАСС. Сейчас команда ожидает возобновления тренировок после эпидемии коронавируса, пока спортсмены находятся в вынужденном отпуске до 1 июля.

Карполь стал бессменным наставником «Уралочки» уже в далёком 1969 году. Таким образом предстоящий сезон должен стать для российского тренера 52-м на посту главного тренера уральского клуба. Ранее Карполь обещал постараться попасть в Книгу рекордов Гиннесса по этому показателю. Он хотел превзойти достижение одного из канадских коллег, который возглавлял свой клуб на протяжении полувека.

Николаю Карполю 1 мая исполнилось 82 года. Тренер 14 раз побеждал с «Уралочкой» в чемпионате России и 11 раз - в первенстве Советского Союза. На его счету также два золота Олимпиады со сборной СССР и два серебра с российской командой.

Он также чемпион мира, Серебряный и бронзовый призёр Кубка мира, трижды чемпион и серебряный призёр Европы. Российский наставник - самый титулованный тренер в волейбольном мире.

