Легендарный футболист Дель Пьеро приедет в Москву на вручение Международной премии «РБ»

Легендарный футболист сборной Италии и туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро приедет в Москву на вручение II Международной премии «РБ» в области спорта и букмекерства. Церемония пройдет 27 февраля в «Барвиха Luxury Village».

В рамках праздничного вечера состоится благотворительный аукцион, главным лотом которого, станет ужин с кумиром миллионов болельщиков. Все вырученные средства будут перечислены в Фонд Константина Хабенского, оказывающего помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Премия «РБ» — крупнейший проект, который объединяет букмекерскую и спортивную отрасли. В этом году число стран-участниц увеличено, приглашены известные спортсмены, звёзды кино и музыки, президенты российских лиг и федераций.

Статус мероприятия повышает приезд Алессандро Дель Пьеро. «Благотворительный аукцион и ужин с его участием, это - возможность собрать средства на доброе дело, чтобы мир стал немного лучше», — отметил основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» и учредитель Премии «РБ» Паруйр Шахбазян.

