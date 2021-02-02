Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею
Латвия станет единственной хозяйкой чемпионата мира по хоккею 2021 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Отмечается, что за утверждение столицы страны Риги в статусе единственной хозяйки турнира проголосовал совет хоккейной федерации. Решение IIHF связано с эпидемиологической ситуацией и «техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе».
Федерация планирует провести матчи чемпионата на «Арене Рига», а также в Олимпийском спортивном центре, отмечает RT.
Чемпионат мира по хоккею должен был проходить в Риге и белорусском Минске. Однако основные спонсоры турнира пригрозили отказаться от поддержки турнира из-за политической ситуации в Белоруссии. Федерация 18 января заявила, что Минск лишён права принимать хоккейный чемпионат, сообщает Ura.ru. Организаторы приступили к выбору страны-хозяйки соревнования, в качестве основных кандидатов на проведение турнира рассматривались Латвия, Дания и Словакия.
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