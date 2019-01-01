Латвия обыгрывает Россию на Чемпионате Мира по хоккею

Сборная России по хоккею 18 мая встречается с командой Латвии в матче пятого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.

На 11-ой минуте счет открыл Оскарс Цибульскис из латвийской сбоной. После 20 минут игры счет 1:0 в пользу Латвии, сообщает Газета.ру.

