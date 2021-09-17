Латвийский биатлонист Расторгуев дисквалифицирован на полтора года
Трёхкратный чемпион Европы, латвийский биатлонист Андрей Расторгуев дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).
Согласно действующим требованиям, спортсмен, входящий в национальный пул тестирования или в пул международной федерацииЮ должен сообщать о своём местонахождении. В CAS заявили, что член сборной Латвии по биатлону проигнорировал это правило трижды в течение года.
Ранее Расторгуев был временно отстранен от соревнований, теперь же получил дисквалификацию, срок которой отсчитывается с 11 марта 2021 года. У спортсмена есть право обжаловать решение CAS в течение 21 дня.
Ранее Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) на пять лет дисквалифицировала президента Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрия Баскова, сообщает Ura.ru. В дисциплинарном совете организации считают, что специалист угрожал белорусским спортсменам и подвергал их дискриминации из-за их политических убеждений.
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