Кучеров первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров первым из россиян сумел набрать набрал 50 очков в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он открыл счет в гостевом матче простив Florida Panthers на минуте.
В итоге клуб Кучерова выиграл встречу со счетом 4:0. Россиянин сыграл 30 матч в текущем сезоне НХЛ, на его счету - 15 заброшенных шайб и 35 результативных передач. На 17 минуте он получил дисциплинарный штраф до конца игры за фол на форварде Florida Мэттью Ткачуке - после полученного удара в колено он был вынужден покинуть площадку, однако смог вернуться на лед в дальнейшем.
Кучеров занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона. Лидирует нападающий Colorado Avalanche Натан Маккиннон - 57 баллов за 36 матчей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», нападающий Minnesota Wild Кирилл Капризов стал вторым россиянином, который набрал 50 баллов в текущем сезоне - его матч против Chicago Blackhawks (4:3) состоялся позже.
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