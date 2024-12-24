Кучеров первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров первым из россиян сумел набрать набрал 50 очков в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он открыл счет в гостевом матче простив Florida Panthers на минуте.

В итоге клуб Кучерова выиграл встречу со счетом 4:0. Россиянин сыграл 30 матч в текущем сезоне НХЛ, на его счету - 15 заброшенных шайб и 35 результативных передач. На 17 минуте он получил дисциплинарный штраф до конца игры за фол на форварде Florida Мэттью Ткачуке - после полученного удара в колено он был вынужден покинуть площадку, однако смог вернуться на лед в дальнейшем.