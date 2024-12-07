Россиянин Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ
Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщил телеканал ESPN.
По данным СМИ, Шестеркин и «Нью-Йорк Рейнджерс» договорились о восьмилетнем контракте, который сделает его самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ. Средняя годовая зарплата россиянина составит 11,5-12 миллиона долларов, что значительно превышает его текущие 5,57 миллиона долларов, которые он получает по действующему контракту, заканчивающемуся в конце этого сезона.
Предыдущий рекорд по зарплате среди вратарей принадлежал Кэри Прайсу из «Монреаль Канадиенс», чья годовая зарплата составляла 10,5 миллиона долларов.
Ранее стали известны имена лучших игроков по итогам дня в регулярном чемпионате НХЛ, напоминает RT. Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Второй - нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Третьей — нападающий «Нью‑Джерси Девилз» Йеспер Братт.
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