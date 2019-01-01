Спорт
Кубок африканских наций 2019 — 32-й розыгрыш Кубка африканских наций, который проходил с 21 июня по 19 июля 2019 года в Египте.
Кубок африканских наций выиграла сборная Алжира
20 июля00:30
Футболисты сборной Алжира, обыграв национальную команду Сенегала со счетом 1:0, стали обладателями Кубка африканских наций, сообщает «Интерфакс».
Победный гол провел Багдад Бунеджа.
Кубок африканских наций 2019 — 32-й розыгрыш Кубка африканских наций, который проходил с 21 июня по 19 июля 2019 года в Египте.
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