Спорт

Кубок африканских наций выиграла сборная Алжира

20 июля00:30

Футболисты сборной Алжира, обыграв национальную команду Сенегала со счетом 1:0, стали обладателями Кубка африканских наций, сообщает «Интерфакс».

Победный гол провел Багдад Бунеджа.

Кубок африканских наций 2019 — 32-й розыгрыш Кубка африканских наций, который проходил с 21 июня по 19 июля 2019 года в Египте.

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ТЕГИ:Футбол