Спорт

«Крылья Советов» обеспечили преимущество в борьбе за выход в РПЛ

30 мая22:28

ФК «Крылья Советов» в гостях победил «Нижний Новгород» в первом переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Самарцы выиграли со счетом 3:1.

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Ранее в другом стыковом матче «Уфа» обыграла дома «Томь» со счетом 2:0.

Ответные матчи состоятся 2 июня, передает «Интерфакс».

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