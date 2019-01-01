Спорт
Ответные матчи состоятся 2 июня, передает «Интерфакс».
«Крылья Советов» обеспечили преимущество в борьбе за выход в РПЛ
30 мая22:28
ФК «Крылья Советов» в гостях победил «Нижний Новгород» в первом переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Самарцы выиграли со счетом 3:1.
Ранее в другом стыковом матче «Уфа» обыграла дома «Томь» со счетом 2:0.
Ответные матчи состоятся 2 июня, передает «Интерфакс».
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