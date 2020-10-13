Криштиану Роналду заразился коронавирусом
Нападающий сборной Португалии по футболу и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом и пропустит ближайшие игры.
В пресс-службе Португальской федерации футбола сообщили, что игрок «Ювентуса» был освобожден от участия в матчах национальной сборной после положительного теста на COVID-19, поэтому он не выйдет на поле в матче Лиги Наций против сборной Швеции.
Также отмечается, что самочувствие пятикратного обладателя «Золотого мяча» хорошее, болезнь протекает бессимптомно. В настоящее время Роналду находится на изоляции.
Другие члены сборной Португалии по футболу также прошли новые тесты на COVID-19, результаты у всех отрицательные.
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