Нападающий сборной Португалии по футболу и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом и пропустит ближайшие игры.

В пресс-службе Португальской федерации футбола сообщили, что игрок «Ювентуса» был освобожден от участия в матчах национальной сборной после положительного теста на COVID-19, поэтому он не выйдет на поле в матче Лиги Наций против сборной Швеции.



Также отмечается, что самочувствие пятикратного обладателя «Золотого мяча» хорошее, болезнь протекает бессимптомно. В настоящее время Роналду находится на изоляции.

Другие члены сборной Португалии по футболу также прошли новые тесты на COVID-19, результаты у всех отрицательные.

