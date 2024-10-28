«Красный квадрат» запустил IT-систему для управления крупными спортивными событиями
Медиагруппа «Красный квадрат» в рамках импортозамещения зарубежного ПО создала комплекс «Red Square Media Box» с использованием судейских систем «Спорт вокруг». Презентация IT-платформы состоялась на XII международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» в Уфе.
«Red Square Media Box» позволяет управлять любым контентом на стадионах и в мультиформатных залах-трансформерах. На форуме компания провела серию переговоров и презентаций по работе новой платформы.
На стенде «Красного квадрата» посетители могут увидеть, как работает серверная платформы с мультимедийными поверхностями спортивного объекта – медиабортом, экраном и медиаполом. Также на стенде показан действующий прототип билетной системы с 3D моделью арены. Он позволяет выбрать любое место в зале.
С помощью нового комплекса можно информировать зрителей о ходе и результатах соревнований, о безопасности, маршрутах передвижения, способе приобретения билетов и работе раздевалок на спортобъекте. Внедрение новой системы во все медиа-поверхности сооружения позволяет получить совершенно новые эмоции от концертов, мероприятий и спортивных событий.
В IT-платформу входит виртуальная студия для режиссеров и аппаратно-программный комплекс для судей с судейским пультом с сенсорным экраном. Судейский пульт для удобства контроля основного и дополнительного времени имеет и физические кнопки, а виртуальная студия обеспечивает режиссерам облегченный доступ к контенту.
Модификации IT-платформы «Красного квадрата» уже успешно применяются во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столице, в Спортивном центре «Сирень» Белгорода и в Центре художественной и эстетической гимнастики Екатеринбурга. Благодаря разработке системы «Red Square Media Box» российский спорт получит отечественную платформу, полностью заменяющую иностранные аналоги типа Colosseo.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Огниво» возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 275 млн рублей
- Над регионами России сбили 21 украинский БПЛА
- СМИ: Израиль уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана
- В США признали российскую армию сильнейшей в мире
- Парламентские выборы в Литве выиграла Социал-демократическая партия
- Под Воронежем произошло возгорание на промпредприятии после падения БПЛА
- В России началась шестидневная рабочая неделя
- Ливанское движение «Хезболла» объявило о готовности к прекращению огня
- «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ
- В Оренбуржье 16 человек госпитализировали с сальмонеллезом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru