«Красный квадрат» запустил IT-систему для управления крупными спортивными событиями

Медиагруппа «Красный квадрат» в рамках импортозамещения зарубежного ПО создала комплекс «Red Square Media Box» с использованием судейских систем «Спорт вокруг». Презентация IT-платформы состоялась на XII международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» в Уфе.

«Red Square Media Box» позволяет управлять любым контентом на стадионах и в мультиформатных залах-трансформерах. На форуме компания провела серию переговоров и презентаций по работе новой платформы.

На стенде «Красного квадрата» посетители могут увидеть, как работает серверная платформы с мультимедийными поверхностями спортивного объекта – медиабортом, экраном и медиаполом. Также на стенде показан действующий прототип билетной системы с 3D моделью арены. Он позволяет выбрать любое место в зале.

С помощью нового комплекса можно информировать зрителей о ходе и результатах соревнований, о безопасности, маршрутах передвижения, способе приобретения билетов и работе раздевалок на спортобъекте. Внедрение новой системы во все медиа-поверхности сооружения позволяет получить совершенно новые эмоции от концертов, мероприятий и спортивных событий.

В IT-платформу входит виртуальная студия для режиссеров и аппаратно-программный комплекс для судей с судейским пультом с сенсорным экраном. Судейский пульт для удобства контроля основного и дополнительного времени имеет и физические кнопки, а виртуальная студия обеспечивает режиссерам облегченный доступ к контенту.

Модификации IT-платформы «Красного квадрата» уже успешно применяются во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столице, в Спортивном центре «Сирень» Белгорода и в Центре художественной и эстетической гимнастики Екатеринбурга. Благодаря разработке системы «Red Square Media Box» российский спорт получит отечественную платформу, полностью заменяющую иностранные аналоги типа Colosseo.

