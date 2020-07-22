«Краснодар» взял бронзу РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов
«Краснодар» обыграл футболистов «Ахмата» (Грозный) в заключительном 30-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), чем обеспечил себе выход на квалификацию Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.
Матч «Краснодар» - «Ахмат» закончился со счетом 4:0. Первый гол был забит на 43 минуте Маркусом Бергом, второй забил Реми Кабелла (54 минута), третий - Вандерсон (58 минута). Заключительный гол на 62-минуте забил Берг, оформив дубль за игру.
По данным агентства, «Краснодар» в третий раз стал бронзовым призером чемпионата за историю РПЛ.
Наряду с «Краснодаром» в Лиги чемпионов сыграют еще ФК «Зенит» (Петербург) и «Локомотив» (Москва), которые заняли первое и второе место в РПЛ, соответственно.
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