«Краснодар» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

«Краснодар» раскритиковал работу судейской бригады в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (Москва), который завершился со счетом 1:3, сообщается на официальном сайте «Краснодара».

Прокомментировал судейство игры генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, который охарактеризовал действия главного арбитра Владислава Безбородова и ответственного за работу системы видеопомощи рефери Кирилла Левникова.

««Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче», — заявил Хашинг.

В «Краснодаре» считают, что первый забитый гол «Спартака» (автор — Эсекель Понсе) и отмененный гол «Краснодара» — равнозначны. В Клубе убеждены, что решение отменить один, но засчитать другой является предвзятым, пишет Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудьяФутбол
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