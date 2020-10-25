«Краснодар» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»
«Краснодар» раскритиковал работу судейской бригады в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (Москва), который завершился со счетом 1:3, сообщается на официальном сайте «Краснодара».
Прокомментировал судейство игры генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, который охарактеризовал действия главного арбитра Владислава Безбородова и ответственного за работу системы видеопомощи рефери Кирилла Левникова.
««Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче», — заявил Хашинг.
В «Краснодаре» считают, что первый забитый гол «Спартака» (автор — Эсекель Понсе) и отмененный гол «Краснодара» — равнозначны. В Клубе убеждены, что решение отменить один, но засчитать другой является предвзятым, пишет Газета.ru.
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