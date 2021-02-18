«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в 1/16 Лиги Европы
18 февраля 202123:18
ФК "Краснодар" уступил на домашней арене ФК "Динамо" из Загреба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает Интерфакс.
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хорватской команды. В "Краснодаре" голы забили Маркус Берг и Виктор Классон. У гостей дважды отличился Бруно Петкович, автором еще одного мяча стал Ияйи Атимвен.
Ответная встреча будет проведена в Загребе 25 февраля.
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18 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru