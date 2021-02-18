«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в 1/16 Лиги Европы

ФК "Краснодар" уступил на домашней арене ФК "Динамо" из Загреба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает Интерфакс.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хорватской команды. В "Краснодаре" голы забили Маркус Берг и Виктор Классон. У гостей дважды отличился Бруно Петкович, автором еще одного мяча стал Ияйи Атимвен.

Ответная встреча будет проведена в Загребе 25 февраля.

