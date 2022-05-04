«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России
4 мая 202220:59
ФК «Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги.
Счет игры составил 1:0. Единственный гол забил Александр Черников на 83-й минуте.
Встреча команд прошла в Краснодаре.
Ранее стало известно, что в обновлённой версии компьютерной игры FIFA 22 не будет российских клубов. Как заявили в компании-разработчике игры, такие меры приняты в качестве реакции на проводимую российскими Вооруженными силами спецоперацию на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru