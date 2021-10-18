Ковальчук станет генменеджером сборной РФ по хоккею на Играх-2022

Хоккеист Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Играх 2022 года в Пекине. Об этом официально объявил главный тренер национальной команды РФ Алексей Жамнов. Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в столице Китая с 9 по 20 февраля.

Илья Ковальчук - чемпион Олимпиады в Пхёнчхане-2018 и бронзовый призер Игр, финалист Кубка Стэнли и трехкратный обладатель Кубка Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге 38-летний крайний нападающий выступает за «Авангард», с апреля стал свободным агентом.

В штабе сборной он будет отвечать за подбор игроков. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил ранее, что присутствие такого авторитетного игрока поможет сплотить команду, так как у Ковальчука достаточно большой опыт. Бывший глава Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель также приветствовал возможное назначение Ковальчука ещё до официального объявления.

