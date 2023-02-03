Костя Цзю приедет на матчевую встречу по боксу в Серов

Трехкратный чемпион СССР по боксу Константин Цзю посетит матчевую встречу по боксу между воспитанниками свое академии и воронежского спортивного клуба имени Агеева.

Спортивное мероприятие пройдет 23 февраля во Дворце спорта Серова Свердловской области. На соревнования приглашаются все желающие, вход свободный.

Среди почетных гостей будут заслуженный тренер РСФСР по боксу Владимир Черня, глава Серовского городского округа Василий Сизиков, Президент Некоммерческого фонда «Фонд региональных и общественных связей», почетный гражданин города Серов Александр Толкачев и другие официальные лица.

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ФОТО: предоставлено организаторами
ТЕГИ:СпортБокс
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