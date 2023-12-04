Костомарову весной сделают еще одну операцию

Грядущей весной Костомарову сделают пластическую операцию на руке, после чего проведут протезирование.

Роман признался, что ее можно было сделать и раньше, однако сейчас у него много разной работы и незавершенных дел, а госпитализация займет не менее месяца.

Ранее Костомаров пошутил над собой во время шоу «Аватар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

