Костомарову весной сделают еще одну операцию

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову предстоит еще одна операция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортсмена.

Костомаров рассказал, что ему пришлось продать мотоцикл ради протеза

Грядущей весной Костомарову сделают пластическую операцию на руке, после чего проведут протезирование.

Роман признался, что ее можно было сделать и раньше, однако сейчас у него много разной работы и незавершенных дел, а госпитализация займет не менее месяца.

Ранее Костомаров пошутил над собой во время шоу «Аватар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Пластическая ХирургияОперация

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