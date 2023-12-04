Костомарову весной сделают еще одну операцию
4 декабря 202319:00
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову предстоит еще одна операция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортсмена.
Грядущей весной Костомарову сделают пластическую операцию на руке, после чего проведут протезирование.
Роман признался, что ее можно было сделать и раньше, однако сейчас у него много разной работы и незавершенных дел, а госпитализация займет не менее месяца.
Ранее Костомаров пошутил над собой во время шоу «Аватар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польский генерал: ВС РФ перешли к тактике полного уничтожения ВСУ
- СКР возбудил уголовное дело против российского блогера по факту мошенничества
- Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя до Нового года
- Президент Путин отметил решительные действия состава фрегата «Адмирал Макаров»
- Минюст внес «Российский комитет действия» в список нежелательных организаций
- Очередной борт МЧС с 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
- США и Украина обвинили друг друга в просчетах при контрнаступлении
- На Кубани в центре для нелегальных мигрантов найден мертвым гражданин США
- Костомарову весной сделают еще одну операцию
- Путин выразил готовность нормализовать отношения с Южной Кореей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru