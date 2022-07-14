Команда НАШЕго Радио по футболу сыграет товарищеский матч с ФК «Артист»
На московском стадионе «Юрловский» 18 июля пройдёт товарищеский матч между футбольным клубом «Артист» и слушателями НАШЕго Радио.
На протяжении нескольких недель в июне редакция НАШЕ Радио принимала заявки на участие от слушателей. В составе НАШЕй сборной смогут сыграть профессионалы, которые прошли тщательный отбор. Игроков ждет серия матчей по футболу и возможность забить победный гол или отважно защитить ворота от угроз противника. А также принять участие в главной игре и сразиться за кубок НАШЕго радио в августе.
Прийти на игру и болеть за НАШИх могут все желающие в компании с ведущими НАШЕ Радио. Начало в 20:00. Адрес стадиона «Юрловский»: Юрловский проезд, 6. Вход свободный.
Подробности на официальном сайте радиостанции http://www.nashe.ru/
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- NASA заявило о финальной стадии соглашения с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС
- СМИ: В Евросоюзе связали блокаду Калининграда с неясными формулировками ЕК
- В российском посольстве в США назвали дезинформацией заявления об изъятии паспортов у украинцев
- СМИ: после спецоперации у Путина есть три пути
- Дипломат: Зеленский даст полякам статус на Украине для ввода войск Варшавы
- СМИ: Саудовская Аравия, Турция и Египет могут вступить в БРИКС
- Рогозин рассказал, как российские космонавты будут обслуживать «Зевса»
- Россиянам рассказали, какие акции упадут до конца года
- В ВОЗ перечислили препараты, которыми не следует лечиться от коронавируса
- США и КНР обсудили ограничение цены на российскую нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru