Команда НАШЕго Радио по футболу сыграет товарищеский матч с ФК «Артист»

На московском стадионе «Юрловский» 18 июля пройдёт товарищеский матч между футбольным клубом «Артист» и слушателями НАШЕго Радио.

На протяжении нескольких недель в июне редакция НАШЕ Радио принимала заявки на участие от слушателей. В составе НАШЕй сборной смогут сыграть профессионалы, которые прошли тщательный отбор. Игроков ждет серия матчей по футболу и возможность забить победный гол или отважно защитить ворота от угроз противника. А также принять участие в главной игре и сразиться за кубок НАШЕго радио в августе.

Прийти на игру и болеть за НАШИх могут все желающие в компании с ведущими НАШЕ Радио. Начало в 20:00. Адрес стадиона «Юрловский»: Юрловский проезд, 6. Вход свободный.

Подробности на официальном сайте радиостанции http://www.nashe.ru/

