Команда «Формулы 1» Haas продлила контракт с россиянином Никитой Мазепиным

Российский гонщик Никита Мазепин в 2022 году продолжит выступать в «Формуле 1» за команду Haas F1 Team, сообщает пресс-служба гоночного коллектива.

Напрником россиянина, как и в сезоне 2021 года, будет немец Мик Шумахер - сын семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера.

Глава Haas F1 Гюнтер Штайнер выразил уверенность, что Мазепин и Шумахер, которые являются новичками в «Формуле 1», в следующем сезоне «продолжат двигаться вперёд вместе с командой».

Ранее руководство чемпионата «Формула 1» официально подтвердило, что с 2023 года Гран-при России переедет из Сочи на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области, сообщают «Невские новости».