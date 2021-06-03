Коломна и Сочи примут чемпионаты Европы по конькам и шорт-треку в 2024 году
Подмосковная Коломна станет хозяйкой чемпионата Европы по конькобежному спорту в 2024 году. Об этом объявил Международный союз конькобежцев. Эти соревнования намечены на 5 - 7 января.
Коломна уже принимала чемпионат Европы в 2008 году. Ещё один российский город – Сочи - примет европейское первенство 2024 года по шорт-треку, сообщили также в ISU.
Турнир в курортной столице России пройдёт с 12 по 14 января. Чемпионат мира того же года примет голландский Роттердам – в марте.
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