Коломна и Сочи примут чемпионаты Европы по конькам и шорт-треку в 2024 году

Подмосковная Коломна станет хозяйкой чемпионата Европы по конькобежному спорту в 2024 году. Об этом объявил Международный союз конькобежцев. Эти соревнования намечены на 5 - 7 января.

Коломна уже принимала чемпионат Европы в 2008 году. Ещё один российский город – Сочи - примет европейское первенство 2024 года по шорт-треку, сообщили также в ISU.

Турнир в курортной столице России пройдёт с 12 по 14 января. Чемпионат мира того же года примет голландский Роттердам – в марте.

