Коллеги издали книгу, чтобы поддержать комментатора Юрия Розанова

Известные спортивные ведущие Олег Жолобов, Виктор Гусев, Владимир Стогниенко и другие издали книгу «Я – комментатор!», в которой поделились секретами профессии. Все вырученные от продажи издания средства будут перечислены на оказание медицинской помощи их коллеге, лауреату премии «ТЭФИ-2011», уроженцу Сергиева Посада Юрию Розанову, потерявшему голос из хронического ларингита, пишет «Подмосковье Сегодня».

Розанову сейчас 57 лет.

