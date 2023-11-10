Кокорин забил второй гол в Лиге Европы

Нападающий из России в составе кипрского «Ариса» Александр Кокорин уже второй раз отличился в матче футбольной Лиги Европы. Он забил мяч испанскому «Бетис» в гостевой встрече в рамках четвертого тура группового этапа.

Россиянин вышел на замену на 76 минуте игры и через 8 минут оформил единственный гол гостей. Матч закончился крупной победой «Бетиса» - 4:1.

Свой первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги Европы Кокорин забил в первом туре. Он реализовал 11-метровый в матче с чешской «Спартой». Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Арис тогда» уступил со счётом 2:3.

