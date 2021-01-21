Кокорин перейдёт в итальянскую «Фиорентину»
Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин подпишет контракт с итальянским клубом «Фиорентина» в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».
Отмечается, что Кокорин отправится в Италию для медицинского обследования, и в случае его успешного прохождения подпишет контракт с итальянским клубом на 3,5 года.
По данным портала «Спорт-Экспресс», российский игрок вылетит в Италию 25 января. Как рассказал Кокорин в беседе с изданием, у него осталось недопонимание с руководством «Спартака», при этом с футболистами и тренерским составом «всё отлично».
Александр Кокорин выступал за московский «Спартак с августа 2020 года. По информации Transfermarkt, «Фиорентина» заплатила за трансфер игрока 4,5 млн евро.
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