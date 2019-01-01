Кокорин не покидает стен СИЗО

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, опроверг информацию о том, что футболист, находящийся в следственном изоляторе, проходит реабилитацию в одной из столичных клиник, сообщает РИА «Новости».

«С ногой у него плохо», отметил адвокат.

8 мая Пресненский районный суд города Москвы приговорил футболиста Александра Кокорина, к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



