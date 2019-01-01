Спорт
8 мая Пресненский районный суд города Москвы приговорил футболиста Александра Кокорина, к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Кокорин не покидает стен СИЗО
3 июля21:11
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы Александра Кокорина, опроверг информацию о том, что футболист, находящийся в следственном изоляторе, проходит реабилитацию в одной из столичных клиник, сообщает РИА «Новости».
«С ногой у него плохо», отметил адвокат.
8 мая Пресненский районный суд города Москвы приговорил футболиста Александра Кокорина, к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр Кокорин