Клуб Медиалиги «Амкал» вышел в четвертый раунд Пути регионов Кубка России

Клуб Медийной футбольной лиги (команды составлены преимущественно из знаменитостей) «Амкал» сумел выйти в четвёртый раунд Пути регионов Кубка России. Московская команда победила в гостях со счетом 2:1 «Космос» из подмосковного Долгопрудного.

Оба мяча «Амкал» забил с пенальти. Их реализовал Максим Пичугин. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», клуб Медиалиги во второй раз пробился в четвертый раунд Пути регионов Кубка России. Впервые это сумела сделать команда 2Drots в предыдущем сезоне.

Согласно регламенту Кубка, в Пути регионов команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие выйдут в плей-офф. 16 клубов Российской премьер-лиги на групповом этапе проведут по шесть матчей. Первые две команды попадут в плей-офф Пути РПЛ. Занявшие третьи места отправятся в плей-офф Пути регионов.

