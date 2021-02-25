Клебо выиграл мужской спринт на ЧМ в Оберстдорфе

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем финала спринтерской гонки классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, сообщает RT.

В ТОП-3 вошли ещё два представителя Новрегии. Второе место занял Эрик Вальнес, третье - Ховард Сулос Тёугбёль.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в немецком Оберстдорфе. С 25 февраля по 7 марта будет разыграно 24 комплекта медалей.

