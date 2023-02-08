Кержаков возглавил кипрскую «Кармиотиссу»
Российский футбольный специалист Александр Кержаков назначен на пост главного тренера клуба высшего дивизиона чемпионата Кипра по футболу «Кармиотисса». Об этом сообщили в пресс-службе кипрского клуба, передает ТАСС.
На какой срок стороны заключили соглашение пока не разглашается.
«Кармиотисса» после 22 матчей набрала 23 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.
Последним местом работы Кержакова был российский «Пари Нижний Новгород», занявший в сезоне-2021/22 11-е место в чемпионате России.
Ранее, как сообщала НСН, Кержаков задолжал по алиментам более 13 млн рублей.
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