Кержаков возглавил кипрскую «Кармиотиссу»

Российский футбольный специалист Александр Кержаков назначен на пост главного тренера клуба высшего дивизиона чемпионата Кипра по футболу «Кармиотисса». Об этом сообщили в пресс-службе кипрского клуба, передает ТАСС.

На какой срок стороны заключили соглашение пока не разглашается.

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«Кармиотисса» после 22 матчей набрала 23 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.

Последним местом работы Кержакова был российский «Пари Нижний Новгород», занявший в сезоне-2021/22 11-е место в чемпионате России.

Ранее, как сообщала НСН, Кержаков задолжал по алиментам более 13 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КипрТренерФутболАлександр Кержаков
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