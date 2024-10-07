Кенийский бегун Бетт умер в возрасте 26 лет

Кенийский бегун, чемпион мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого первенства на дистанции 800 метров Кипьегон Бетт умер на 27-м году жизни. Об этом пишет издание Nation.

По его данным, у спортсмена были повреждения печени и других органов, рвота кровью, около месяца Бетт чувствовал себя плохо и проходил амбулаторное лечение в больнице.

«В субботу его состояние ухудшилось, его направили в другую больницу для дальнейшего обследования», — рассказала сестра бегуна Пьюрити Кируи.

Позднее она подтвердила смерть Бетта.

Кенийский спортсмен выиграл юниорский чемпионат мира в 2016 году, год спустя завоевал бронзу взрослого первенства в беге на 800 метров. В 2018-м Бетта отстранили от соревнований на четыре года после обнаружения допинга. Бегун вернулся в спорт после дисквалификации, однако не смог продолжить карьеру.

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