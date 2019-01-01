Казань готовится к проведению ЧМ по водным видам спорта

Казань второй раз в истории примет чемпионат мира по водным видам спорта. Об итогах заседания бюро Международной федерации плавания (FINA) рассказал журналистам министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

На проведение мировых водных турниров 2025 или 2027 годов подали заявки Казань и Будапешт. Россия настаивает на организации ЧМ в 2025 году. Однако, власти Казани готовы принять лучших пловцов мира раньше.

«Мы уведомили FINA, что Казань готова принять чемпионат мира уже в 2023 году вместо Катара. Сегодня объявят решение по 2025 или 2027 году, а потом будем строить переговорный процесс с Катаром по поводу замены года», — заявил Леонов.

Ранее Казань завоевала право провести чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году.

