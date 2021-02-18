«Катюшу» не будут исполнять вместо гимна РФ на чемпионате мира по лыжному спорту

«Катюша» не будет использоваться в качестве музыкального сопровождения на церемонии награждения российских лыжников на чемпионате мира в Германии, в честь российских победителей будет исполняться гимн Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Согласно санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские спортсмены будут выступать на чемпионате в немецком в Оберстдорфе под флагом Олимпийского комитета РФ в статусе команды Russian Ski Federation. Россиянам также не разрешается использовать гимн страны, и в качестве музыкального сопровождения предлагалась советская песня «Катюша».

«В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS», — цитирует ТАСС сообщение федерации.

В декабре 2020 года вступили в силу ограничения WADA, согласно которым сборным России запрещено использовать государственные символы и национальный гимн на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Санкции были введены сроком на два года.

Мировое первенство по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта. В ходе турнира будут разыграны 24 комплекта наград: 12 — в лыжных гонках, 7 — в прыжках на лыжах с трамплина, 5 — в лыжном двоеборье.

