Катастрофа: Легкоатлеты воззвали к Путину о помощи

Трое спортсменов, имеющие заслуги перед родиной, обратились к президенту России Владимиру Путину с настоятельной просьбой о помощи в связи со сложной ситуацией в отечественной легкой атлетике. Письмо подписали чемпионы мира Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене



Как отмечают атлеты, кризисная ситуация в легкой атлетике РФ продолжается с 2015 года, причём постоянно чиновники высказываются о готовности сделать все необходимое для спортсменов, однако всё заканчивается только словами, отмечает «Свободная пресса».

На сегодня из-за действий руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики спортсмены и тренеры практически не имеют возможности воплотить свой потенциал в реальные результаты на соревнованиях. С осени прошлого года они лишены права принимать участие в стартах за пределами России даже в нейтральном статусе. Более того, отечественную легкую атлетику вообще могут изгнать из международной федерации, бьют тревогу авторы обращения. Это, по их словам, произойдёт, если до 1 июля ВФЛА не выплатит штрафы.

Легкоатлеты напоминают главе государства, что ранее он поручил Олимпийскому комитету России к декабрю прошлого года обеспечить восстановление членства ВФЛА в Международной легкоатлетической ассоциации. Однако за то время ситуация только усугубилась без каких-либо положительных подвижек.

Авторы письма характеризуют положение дел в своём виде спорта как катастрофическое, грозящее полным уничтожением отечественной лёгкой атлетики. Они рассчитывают на помощь президента.