Касаткина всухую обыграла Полину Кудерметову на турнире WTA 1000 в Дохе

Первая ракетка России среди женщин Дарья Касаткина обыграла всухую соотечественницу Полину Кудерметову в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации в Дохе (WTA-1000). Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:0.

Примечательно, что на прошлой неделе старшая сестра Кудерметовой Вероника с таким же разгромным счетом проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии на турнире на Открытом чемпионате Абу-Даби (WTA-500). Швейцарка в итоге и стала победительницей соревнований.

Касаткина на турнире в столице Катара посеяна под 10 номером. Во втором круге Касаткина сыграет против представительницы Армении Элины Аванесян, которая до августа 2024 года выступала за Россию. Сейчас 27-летняя Касаткина занимает 12 место в рейтинге WTA. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», призовой фонд турнира в Дохе составляет 3,6 миллиона долларов.

