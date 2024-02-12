Касаткина поднялась на 13 место рейтинга WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на одну строчку - на 13 место - в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На прошлой неделе она дошла до финала турнира WTA Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби, где проиграла в воскресенье представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Матч завершился в двух сетах без особого сопротивления россиянки, и закончился со счётом 6:1, 6:4. Касаткина также сейчас занимает седьмую строчку в чемпионской гонке WTA, россиянка улучшила за неделю своё положение на пять позиций.

Еще одна представительница России Мирра Андреева поднялась на две позиции в рейтинге WTA до 33 строчки. Это лучший результат за карьеру 16-летней теннисистки. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первую строчку рейтинга сохраняет представительница Польши Ига Свёнтек.

