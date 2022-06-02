Касаткина не смогла выйти в финал Roland Garros
Россиянка Дарья Касаткина оступилась в шаге от финала Открытого чемпионата Франции по теннису. В 1/2 турнира она не сумела ничего противопоставить первой ракетке мира Иге Швентек из Польши.
Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1. Спортсменки провели на корте всего 1 час 6 минут. Касаткина занимает 20 строчку Женской теннисной ассоциации. Она впервые добралась до полуфинала турнира Большого шлема.
В финале Швентек сразится с победительницей матча между Мартиной Тревизиан (Италия, 59 позиция в рейтинге) и Кори Гауфф (США, 23).
У мужчин россиянин Андрей Рублев (7) дошёл до четвертьфинала, где накануне проиграл хорвату Марину Чиличу (20 номер посева), который в предыдущем круге выбил первую ракету России, второго номера в мировом рейтинге Даниила Медведева.
Общий призовой фонд Roland Garros в этом году составляет 43 миллиона 600 тысяч евро.
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