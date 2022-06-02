Касаткина не смогла выйти в финал Roland Garros

Россиянка Дарья Касаткина оступилась в шаге от финала Открытого чемпионата Франции по теннису. В 1/2 турнира она не сумела ничего противопоставить первой ракетке мира Иге Швентек из Польши.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1. Спортсменки провели на корте всего 1 час 6 минут. Касаткина занимает 20 строчку Женской теннисной ассоциации. Она впервые добралась до полуфинала турнира Большого шлема.

В финале Швентек сразится с победительницей матча между Мартиной Тревизиан (Италия, 59 позиция в рейтинге) и Кори Гауфф (США, 23).

У мужчин россиянин Андрей Рублев (7) дошёл до четвертьфинала, где накануне проиграл хорвату Марину Чиличу (20 номер посева), который в предыдущем круге выбил первую ракету России, второго номера в мировом рейтинге Даниила Медведева.

Общий призовой фонд Roland Garros в этом году составляет 43 миллиона 600 тысяч евро.

