Карпин стал главным тренером сборной России по футболу
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу, сообщает Российский футбольный союз (РФС).
«Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе», — отметили в пресс-службе РФС.
Контракт с новым главным тренером российской сборной подпишут 26 июля, условия документа уже согласованы.
По словам президента РФС Александра Дюкова, Карпин получил богатый опыт и как игрок, и как тренер, и должность в сборной для него — новый вызов.
Сам Карпин поблагодарил РФС «за оказанное доверие», отметив, что приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы в качестве наставника.
«Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — добавил специалист.
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