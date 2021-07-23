Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

«Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе», — отметили в пресс-службе РФС.

Контракт с новым главным тренером российской сборной подпишут 26 июля, условия документа уже согласованы.

По словам президента РФС Александра Дюкова, Карпин получил богатый опыт и как игрок, и как тренер, и должность в сборной для него — новый вызов.

Сам Карпин поблагодарил РФС «за оказанное доверие», отметив, что приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы в качестве наставника.

«Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — добавил специалист.



