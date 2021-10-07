Карпин определился с составом на матч со Словакией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что определился с составом сборной на поединок отборочного матча к чемпионату мира против Словакии. Матч пройдет 8 октября на стадионе в Казани.
«С составом мы определились. Соперника посмотрели, проанализировали, они опасны на стандартах, хорошая, добротная команда», - заявил Карпин.
Ранее расположение сборной покинул Денис Глушаков из «Химок», вместо него был вызван Данил Глебов из «Ростова». Также вместо игрока «Монако» Александра Головина был вызван Ильзат Ахметов из ЦСКА.
Россия занимает в отборочной группе H второе место, набрав 13 очков. Столько же у лидера группы, сборной Хорватии. У словаков девять очков и третье место.
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