Каргинов на КАМАЗе выиграл «Дакар-2020»

Российская команда «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова выиграла знаменитый ралли-марафон «Дакар» в классе грузовых машин (гонки были ранее известны как «Ралли Париж — Дакар»). Сегодня россияне официально оформили победу, придя первыми к финишу завершающего этапа гонок.

Каргинов побеждает на «Дакаре» уже второй раз в гоночой карьере. Второе место досталось другому российскому экипажу из «КАМАЗ-мастера» под руководством Антона Шибалова.

Третьими на пьедестал почёта поднялись гонщики из Белоруссии на МАЗах. Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер», Дмитрия Сотникова, стал четвёртым в общем зачёте, отмечает Life.ru.

