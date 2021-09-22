Капризов подписал контракт на 45 миллионов долларов с клубом НХЛ
Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал соглашение на 45 миллионов долларов с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», сообщается на сайте команды.
Контракт подписан на пять лет. Каждый год россиянин будет получать по девять миллионов долларов.
«Я счастлив, что подписал этот контракт, и хочу поскорее начать играть в хоккей», - заявил Капризов.
В прошлом сезоне НХЛ, который стал для российского хоккеиста дебютным в североамериканской лиге, он провел 55 матчей и набрал 51 очко (забил 27 голов и сделал 24 результативные передачи). По итогам сезона Капризов получил «Колдер трофи» - приз лучшему новичку НХЛ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Капризов подписал контракт на 45 миллионов долларов с клубом НХЛ
- Роспотребнадзор: порог заболеваемости ОРВИ превышен в большинстве регионов России
- Траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии
- Матвиенко: Выборы в Госдуму продемонстрировали стабильности российской политической системы
- Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 40 млн россиян
- Котяков: На меры поддержки семей с детьми выделят более 100 млрд рублей
- Попова заявила об интенсивном росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах
- Минздрав обновил методические рекомендации по лечению COVID-19
- В России могут изменить требования прохождения техосмотра для всех автомобилей
- Карпин объяснил отказ Дзюбы от выступления за сборную РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru