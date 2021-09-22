Капризов подписал контракт на 45 миллионов долларов с клубом НХЛ

Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал соглашение на 45 миллионов долларов с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», сообщается на сайте команды.

Контракт подписан на пять лет. Каждый год россиянин будет получать по девять миллионов долларов.

«Я счастлив, что подписал этот контракт, и хочу поскорее начать играть в хоккей», - заявил Капризов.

В прошлом сезоне НХЛ, который стал для российского хоккеиста дебютным в североамериканской лиге, он провел 55 матчей и набрал 51 очко (забил 27 голов и сделал 24 результативные передачи). По итогам сезона Капризов получил «Колдер трофи» - приз лучшему новичку НХЛ.

