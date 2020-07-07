Капитан тульского «Арсенала» Комбаров отстранён на три игры за оскорбления судей
Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Кирилл Комбаров наказан дисквалификацией на три игры за недостойное поведение во время матча Российской премьер-лиги против столичного «Динамо». Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.
Это наказание не учитывает автоматическую дисквалификацию за удаление с поля за вторую желтую карточку. Футболист также обязан будет заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Кроме того, за ряд нарушений финансовые санкции применены и к самим командам: «Арсенал» оштрафован на 100 тысяч рублей, «Динамо» - на 150 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Игра прошла 4 июля в Москве и завершилась победой "Арсенала" со счетом 1:0. В момент удаления Кирилл Комбаров, покидая поле, прикрыл ладонью рот и произнёс несколько оскорбительных фраз в адрес судей.
Также на три игры дисквалифицирован защитник «Крыльев Советов» из Самары Владимир Полуяхтов за нанесение травмы своему коллеге из «Ростова» Дмитрию Чистякову. В случае, если ростовский игрок не сможет восстановиться за 15 дней после матча, Полуяхтова дополнительно отстранят ещё на три игры.
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