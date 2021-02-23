Капитан «Ростова» Еременко расторг контракт с клубом

Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с финским полузащитником Романом Еременко «по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам», сообщает пресс-служба команды.

По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, руководство «Ростова» пошло навстречу капитану команды, однако «двери клуба всегда открыты для Ромы».

Как отметил сам Еременко, при заключении контракта он договорился с руководством о возможности досрочно прекратить соглашение по нескольким причинам, в том числе, по личным обстоятельствам.

«Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию» — цитирует Еременко пресс-служба «Ростова».

Финский полузащитник присоединился к ФК «Ростов» в 2019 году, его контракт с клубом истекает в 2023 году.

