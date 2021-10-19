Канчельскис обвинил Черчесова в поборах с игроков

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис выразил уверенность, что Станислав Черчесов в бытность главным тренером национальной команды требовал с футболистов платы за попадание в состав. При этом спортсмен признаёт, что не может доказать это утверждение.

По словам Канчельскиса, аналогичное уже случалось раньше, когда сборную СССР и России возглавлял Анатолий Бышовец, отмечает «Свободная пресса».

«В сборную России можно попасть за деньги. Даже в советском футболе было. Бышовец занимался этим делом. Уверен, и Черчесов тоже занимался, агенты платили» — заявил футболист.

Станислав Черчесов был уволен из сборной России в июле нынешнего года на фоне провальной игры команды на чемпионате Европы, впервые прошедшем на 11 стадионах 11 городов 10 стран.

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ТЕГИ:СборнаяСтанислав ЧерчесовАндрей Канчельскис
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