Канада в четвертьфинале ЧМ по хоккею сыграет со Швецией

Канадская сборная по Хоккею вышла в четвертьфинал, разгромив по счету национальную команду Франции.

Счет встречи составил 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) в пользу канадцев (15 очков).

В другом четвертьфинале сыграют Финляндия (19 очков) и Словакия (12 очков). В еще двух - Чехия (13 очков) и Германия (16 очков), США (13 очков) и Швейцария (20 очков).

Матчи четвертьфиналов состоятся 26 мая.

ЧМ проходит в Финляндии с 13 мая. Соревнования завершатся 29 мая.



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Фото: iihf.com
ТЕГИ:ХоккейКанада
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