Канада в четвертьфинале ЧМ по хоккею сыграет со Швецией
24 мая 202222:52
Канадская сборная по Хоккею вышла в четвертьфинал, разгромив по счету национальную команду Франции.
Счет встречи составил 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) в пользу канадцев (15 очков).
В другом четвертьфинале сыграют Финляндия (19 очков) и Словакия (12 очков). В еще двух - Чехия (13 очков) и Германия (16 очков), США (13 очков) и Швейцария (20 очков).
Матчи четвертьфиналов состоятся 26 мая.
ЧМ проходит в Финляндии с 13 мая. Соревнования завершатся 29 мая.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru