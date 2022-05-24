Канада в четвертьфинале ЧМ по хоккею сыграет со Швецией

Канадская сборная по Хоккею вышла в четвертьфинал, разгромив по счету национальную команду Франции.

Счет встречи составил 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) в пользу канадцев (15 очков).

В другом четвертьфинале сыграют Финляндия (19 очков) и Словакия (12 очков). В еще двух - Чехия (13 очков) и Германия (16 очков), США (13 очков) и Швейцария (20 очков).



Матчи четвертьфиналов состоятся 26 мая.



ЧМ проходит в Финляндии с 13 мая. Соревнования завершатся 29 мая.





