Кабмин выделит более 274,7 млн рублей на выплаты победителям Игр БРИКС
Правительство России направит свыше 274,7 млн рублей на выплату вознаграждений победителям и призерам Спортивных игр стран БРИКС, а также их тренерам. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Согласно документам, чемпионы Игр БРИКС получат по 358,4 тысячи рублей, серебряные призеры — по 179,2 тысячи, обладатели бронзовых медалей – по 107,5 тысячи. Вознаграждение предусмотрено за каждую завоеванную награду.
«Тренеры, подготовившие призеров... получат вознаграждение: за золотую медаль – 137,2 тыс. рублей, за серебряную – 67,6 тыс. рублей, за бронзовую – 40,96 тыс. рублей», — добавили в правительстве.
Игры БРИКС прошли 12-23 июня, атлеты состязались в 27 видах спорта, напоминает «Свободная пресса». Российские спортсмены завоевали 266 золотых и 142 серебряных медали, а также 101 бронзовую.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru