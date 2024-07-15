Кабмин выделит более 274,7 млн рублей на выплаты победителям Игр БРИКС

Правительство России направит свыше 274,7 млн рублей на выплату вознаграждений победителям и призерам Спортивных игр стран БРИКС, а также их тренерам. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Согласно документам, чемпионы Игр БРИКС получат по 358,4 тысячи рублей, серебряные призеры — по 179,2 тысячи, обладатели бронзовых медалей – по 107,5 тысячи. Вознаграждение предусмотрено за каждую завоеванную награду.

«Тренеры, подготовившие призеров... получат вознаграждение: за золотую медаль – 137,2 тыс. рублей, за серебряную – 67,6 тыс. рублей, за бронзовую – 40,96 тыс. рублей», — добавили в правительстве.

Игры БРИКС прошли 12-23 июня, атлеты состязались в 27 видах спорта, напоминает «Свободная пресса». Российские спортсмены завоевали 266 золотых и 142 серебряных медали, а также 101 бронзовую.

