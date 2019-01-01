Кабелля перешел в «Краснодар»
24 июля22:06
29-летний полузащитник Реми Кабелля перешел из «Сент-Этьена» в «Краснодар», передает ТАСС.
Команды согласовали все детали перехода. Футболист прибудет в Россию для прохождения медобследования, после чего с ним будет подписан контракт.
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