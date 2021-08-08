Кабаева: Утяшева не имеет права комментировать судейство на Олимпиаде

Алина Кабаева прокомментировала обидное второе место Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Об этом пишет «Газета.ru». Она не согласна с мнением Ляйсан Утяшевой, которая заявила в соцсетях, что «израильская гимнастка «вырвала победу» у нашей спортсменки. По мнению Кабаевой, «Дину Аверину обокрали и нагло лишили заслуженной золотой медали». По словам Кабаевой, Ляйсан Утяшева никогда в своей спортивной карьере не приносила России золотых медалей, поэтому комментировать судейство Олимпийских игр не имеет права.

Российская гимнастка выступила безупречно на соревнованиях и получила серебряную медаль. «Золото» вручили представительнице Израиля Линой Ашрам, которая допустила серьезную ошибку в финальном упражнении с лентой.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».



