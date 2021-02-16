К конкурсу «Ты в игре» присоединились 85 регионов России

Спортивные энтузиасты от Владивостока до Калининграда подали свыше 2,5 тысяч заявок из 85 регионов России на конкурс «Ты в игре».

Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Он призван выявлять и поддерживать идеи для популяризации массового спорта.

В конкурсе участвуют люди, которые вовлекают в спортивную активность различной направленности новых участников путем создания сообществ единомышленников.

Конкурс ориентирован на вовлечение в спортивную активность всех возрастных категорий, а также к конкурсу привлекаются семейные проекты. В этой категории для семейных проектов главным призом станет семейная поездка в Москву с посещением тематического парка развлечений «Остров мечты».

Народное голосование на сайте спортигра.рф откроется 18 февраля. По его итогам и мнения экспертного совета сформируют шорт-лист. Победитель получит грант в 1 миллион рублей на развитие проекта, его определят в апреле. Всего в рамках конкурса финансовую поддержку получат 10 проектов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:НацпроектыСпорт
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