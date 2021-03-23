Ивица Олич стал главным тренером футбольного ЦСКА

Хорватский специалист Ивица Олич занял пост главного тренера московского ПФК ЦСКА, сообщает пресс-служба команды.

Детали контракта в клубе не раскрыли, но уточнили, что свою первую тренировку с командой Олич проведёт 23 марта.

Олич уже выступал за столичный клуб. В период с 2003 по 2006 год хорват сыграл за ПФК ЦСКА 116 матчей и забил 44 гола. В составе армейцев Олич трижды становился чемпионом Росси, выиграл два Кубка России, два Суперкубка, а также Кубок УЕФА.

Ранее пост главного тренера ПФК ЦСКА покинул Виктор Ганчаренко, сообщает RT. Контракт с белорусским тренером был расторгнут «по обоюдному согласию».