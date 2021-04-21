Итальянский «Милан» заявил о выходе из Суперлиги

Итальянский футбольный клуб «Милан» вышел из состава футбольной Суперлиги, сообщает пресс-служба команды.

В сообщении говорится, что участие в новом турнире руководство клуба одобрило «с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру», но реакция болельщиков по всему миру показала необходимость пересмотреть первоначальное решение.

«Голоса и обеспокоенность по поводу Суперлиги были чётко выражены по всему миру, и «Милан» должен внимательно относиться к голосу болельщиков» - говорится в заявлении команды.

Ранее организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили, что в новом турнире примут участие шесть английских клубов («Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси»), и по три команды из Италии («Милан», «Интер» и «Ювентус») и Испании («Реал», «Атлетико» и «Барселона»), сообщают «Известия».

Позже команды из Великобритании официально заявили об отказе от участия в Суперлиге, а следом за ними турнир покинули «Атлетико» и «Интер». Организаторы заявили о приостановке проекта.

